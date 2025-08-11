CIVITAVECCHIA – Il Sindacato autonomo militari (Sum) si dice preoccupato per la situazione ambientale del comprensorio di Santa Lucia e chiede rassicurazioni per il personale e le famiglie al Ministro della Difesa e al capo di Stato Maggiore dell’Esercito. «Sulla base di alcune segnalazioni ricevute da parte di alcuni nostri iscritti - spiegano - abbiamo espresso la nostra preoccupazione per quanto emerso recentemente. Già a suo tempo, avendo organizzato un’assemblea sindacale presso la struttura, eravamo venuti a conoscenza della presenza di questo materiale, ma adesso non nascondiamo che le preoccupazioni per la salute delle nostre colleghe, dei nostri colleghi che hanno prestato servizio di vigilanza presso il Comprensorio Santa Lucia è aumentata dopo il sequestro effettuato dalla Procura. Il sindacato chiede che «la segnalazione possa costituire oggetto di controllo e vigilanza antinfortunistica. Inoltre abbiamo chiesto che, venuta meno l’azione della procura, ci si prodighi per scongiurare altre situazioni simili e trovare idoneo stoccaggio per il materiale che ormai staziona in quell’area da decenni».

