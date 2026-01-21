CERVETERI – È stato un giorno dedicato alla Polizia locale particolare quello di quest’anno a Cerveteri. Gli sguardi ma soprattutto i cuori saranno infatti rivolti proprio a lui: l’ispettore Fabio Morolli venuto a mancare lo scorso agosto a causa di un brutto incidentesull’Aurelia nei pressi di Furbara.

«Una cerimonia toccante, con un pensiero speciale per l’Ispettore Fabio Morolli, venuto a mancare nell’agosto scorso e che ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti noi che abbiamo avuto l’onore e il privilegio di poterlo conoscere. Oggi, abbiamo reso onore alla nostra Polizia locale e a tutte le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno, con amore e grande senso delle Istituzioni servono lo stato, garantendo sicurezza, tutele e il rispetto delle leggi», ha detto il vicesindaco e assessore alla Polizia locale, Riccardo Ferri.

«Una ricorrenza quella di San Sebastiano che per tanti anni non è stata celebrata e che dallo scorso anno è divenuta un appuntamento fisso – ha proseguito l’assessore Ferri - Una celebrazione particolarmente emozionante, perché il pensiero di ognuno di noi presenti, è volato ad una persona a noi estremamente cara: l’Ispettore Fabio Morolli, che ci ha lasciati lo scorso anno. Sono certo che avrebbe atteso la giornata di oggi con grande gioia e come sempre, ci avrebbe onorati della sua cordialità, della sua professionalità e del profondo amore che aveva per il lavoro che svolgeva».

«Al termine della Santa Messa c’è stato anche modo per dare il benvenuto a due nuovi agenti, che hanno prestato formale giuramento, ovvero Elisabetta Rossetti e Giovanni Camboni, e per conferire i gradi di ufficiali a due membri storici della nostra Polizia locale, ovvero Alessio Impronta e Stefano Lucarini – ha aggiunto ancora Ferri – a tutti loro e a tutto il Comando della nostra Polizia Locale, i miei auguri di buon lavoro».

«Un ringraziamento finale – conclude Riccardo Ferri – lo rivolgo a tutte le forze dell’ordine del territorio che ci hanno omaggiato della loro presenza: i comandanti delle stazioni dei Carabinieri di Cerveteri e Campo di Mare, il commissariato di pubblica sicurezza della Polizia di Stato di Ladispoli e il comando di Polizia Stradale, l’Ufficio Locale Marittimo e la Guardia di Finanza. Anche a loro, un sincero grazie e un augurio di buon lavoro».