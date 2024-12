CIVITAVECCHIA – È di nuovo allarme degrado a San Liborio.

Il popoloso quartiere periferico negli anni non riesce proprio a trovare pace e tra un’urbanizzazione mai completata e responsabiltà di alcunearee mai pienamente stabilita i residenti si trovano quasi quotidianamente a combattere con situazioni di degrado più o meno estreme.

Uno dei tanti esempi è via dei Rocchi dove ormai l’erba, o forse è il caso di dire vegetazione vista l’altezza, è fuori controllo e invade completamente il marciapiede costringendo le decine di residenti che passeggiano, magari portando a spasso i propri amici a quattro zampe, a camminare praticamente sulla strada.

Le foto parlano da sole tra cespugli ed erba fuori controllo il marciapiede è per gran parte impraticabile e scendendo per via Antica di San Liborio la situazione non cambia di molto. Un problema con cui da anni i residenti del quartiere sono costretti a fare i conti e che si acuisce in vista dell’estate quando gli animali e gli insetti iniziano a moltiplicarsi per non parlare poi del rischio incendi durante la bella stagione inoltrata. Al di là delle ipotesi più catastrofiche i residenti chiedono un intervento dell’amministrazione perché si riporti un po’ di decoro in un’area troppo spesso abbandonata a se stessa e di cui ci si ricorda con interventi di ripulitura spot.

Periferia non deve necessariamente significare degrado e ogni cittadino ha lo stesso diritto degli altri di poter uscire e fare una passeggiata nel proprio quartiere senza dover fare lo slalom tra sterpaglie, rami, erba alta e cespugli fuori controllo. I residenti, quindi, chiedono al Pincio di intervenire e di attenzionare seriamente un quartiere dove spesso è l’incuria a farla da padrona.

