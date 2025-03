LADISPOLI - Se in città da un lato fervono i preparativi e c'è grande attesa per la 72esima edizione Sagra del Carciofo, piazza Rossellini scalderà i motori già da questo fine settimane. Dal 4 al 6 aprile protagonista ancora una volta lui: il carciofo.

“ASEPTTANDO LA SAGRA”

Torna infatti "Aspettando la Sagra", la versione light della festa rappresenta un’opportunità di valorizzazione del territorio e di promozione per i nostri agricoltori locali. In piazza Rossellini, dalle 10 alle 22, sarà possibile trovare l’esposizione e la vendita diretta dell’autentico carciofo romanesco di Ladispoli al quale la Pro Loco, per diffidare dalle imitazioni, ha dedicato uno stemma che i produttori esporranno nel loro banco. Il primo weekend di aprile inoltre, sancisce l’entrata ufficiale nella bisettimanale del carciofo: 15 giorni durante i quali gran parte dei ristoratori cittadini dedicano un menù a prezzo fisso. Quest’anno “Aspettando la Sagra” sarà impreziosita della Fanfara dei Carabinieri a cavallo. Il corteo di fiati e percussioni dell’Arma partirà alle 16:30 di sabato 5 aprile da via Corrado Melone con la sfilata a cavallo che terminerà con il saluto al Monumento ai Caduti. Di seguito il concerto alle 17 in piazza Rossellini per celebrare il 75º compleanno della Proloco di Ladispoli.

TUTTO PRONTO PER LA 72ESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DEL CARCIOFO: GLI APPUNTAMENTI

Un "antipasto", insomma, di quello che sarà il week end successivo quando le vie del centro saranno letteralmente invase da bancarelle e dall'ormai tradizionale Piazza dei sapori con una rassegna di prodotti provenienti da varie regioni d'Italia. Via Duca degli Abruzzi, durante la Sagra, sarà il luogo ideale dove trovare mostre di pittura, opere d’arte e di artigianato e tipicità. In piazza Rossellini, cuore della Sagra, domenica 13 aprile si potranno ammirare le magnifiche sculture di carciofi realizzate dai produttori agricoli che potranno essere votate sul sito del comune di Ladispoli. Inoltre solo in piazza Rossellini, dai produttori locali che espongono la locandina con il logo del Comune, si potranno trovare i carciofi di Ladispoli. Sul palco di sabato sera salirà Anna Tatangelo, mentre a chiudere la tre giorni, la domenica sera ci penseranno come sempre i fuochi d'artificio.

SAGRA DEL CARCIOFO, I DIVIETI. EMESSA L’ORDINANZA SINDACALE

E per far sì che tutto "scorra liscio come l'olio" il primo cittadino ha firmato l'ordinanza che regola la vendita di bevande alcoliche e super alcoliche durante la kermesse. Dalle 20 sarà vietata la somministrazione e la vendita da asporto di bevande, di qualsiasi natura, in contenitori di vetro e lattine; vietata anche, sempre dalle 20, la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatta salva la somministrazione in bicchieri di plastica/carta/altro materiale, che potrà avvenire fino alle 23. Da quest'ora le bevande superalcoliche e alcoliche potranno essere consumate solo nei locali e nelle pertinenze loro concesse. Inoltre l’ordinanza dispone che la somministrazione dalle 20 per le attività non ricomprese nel pubblico esercizio avvenga, in maniera moderata, solo tramite l’utilizzo di bicchieri in plastica/carta/altro materiale (preferibilmente di tipo biodegradabile). Infine, a tutte le attività che somministrano alimenti e bevande, è fatto obbligo di munirsi di appositi e capienti contenitori per la raccolta differenziata di vetro, plastica, metallo..