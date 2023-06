Saccheggiano l’autogrill ma non fanno i conti con le telecamere che li riprendono e finiscono nei guai.

Tre persone, tra i 35 e i 62 anni, sono stati denunciati per furto aggravato dai carabinieri di Vasanello per un furto avvenuto nei giorni scorsi lungo il raccordo.

L’allarme è scattato giovedì mattina quando presso il comando Stazione di Vasanello è pervenuta la richiesta di intervento per un furto consumato la notte precedente presso l’esercizio commerciale “Bigrill”, situato sulla s.s. umbro-laziale, in territorio di Bassano in Teverina, da cui ignari malfattori avevano asportato un notevole quantitativo di merce posta sugli scaffali.

In effetti, gli impiegati all’interno del bar avevano colto un certo movimento, ma solo dopo che gli avventori erano usciti avevano potuto constatare il notevole ammanco. A seguito di denuncia da parte del proprietario dell’attività commerciale, i militari hanno potuto visionare le immagini delle telecamere installate all’interno dell’esercizio in questione.

Dai filmati hanno notato distintamente due donne e un uomo mentre prelevavano con foga la roba dalle scaffalature, introducendola all’interno di borse che avevano portato al seguito.

Attraverso le immagini, è stato possibile identificare chiaramente i tre ladri, tutti gravati da numerosi precedenti specifici.

Pertanto l’uomo e le due donne sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato.