Domenica mattina i carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno preso parte a evento locale del ciclo nazionale di manifestazioni di promozione sportiva “Run4hope Italia 2024”, staffetta solidale che da Nord a Sud ha permesso una raccolta fondi in favore dell’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (A.I.L.). Erano presenti gli amatori delle associazioni sportive dilettantistiche come Viterbo Runners, Zombies Runners, Podistica Tuscia, Runnner Team, Atletica Montefiascone e tanti residenti. La Stazione del capoluogo e il Nucleo operativo e radiomobile si sono “schierati” in piazza Martiri d’Ungheria, con un “punto informazioni” rivolto ai giovanissimi, tanti gadgets, un’autovettura Alfa Romeo “Giulia” e due moto Yamaha Tracer. Gli itinerari dei gruppi di corsa e camminata, ai quali hanno aderito anche militari, sono stati scelti tra le vie del centro storico.