Aveva rubato da una gioielleria di Viterbo un anello da 17mila euro. Venerdì è stata arrestata a Fiumicino.

La donna, una peruviana di 44 anni, destinataria di due mandati di arresto europeo, è stata fermata dalla squadra mobile insieme agli agenti della polizia di Frontiera e del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino.

La donna, in concorso con altri due sudamericani, ad aprile 2023 si era resa autrice di un furto di ingente valore presso una nota gioielleria di Viterbo. Secondo quanto ricostruito, i tre malviventi fingendosi interessati all’acquisto di argenteria e monili, avevano distratto la commessa e sottratto con destrezza un anello del valore di circa 17mila euro.

Le indagini successive hanno consentito di individuare gli autori a cui sono stati attribuiti anche ulteriori furti con le medesime modalità presso note gioiellerie del Nord e del Centro Italia. Per i reati commessi i due complici sono già stata arrestati mentre la donna si è resa irreperibile.

Gli ulteriori accertamenti investigativi effettuati dagli investigatori della squadra mobile della questura di Viterbo e del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia di Roma hanno consentito di localizzare la ricercata in Spagna a Madrid e di richiedere l’emissione di un provvedimento di arresto europeo. La sudamericana, fermata in territorio spagnolo con la collaborazione della polizia locale, appena giunta a Fiumicino è stata tradotta presso la Casa Circondariale “Rebibbia” di Roma per essere sottoposta alla misura cautelare in carcere.