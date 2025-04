LADISPOLI - Svegliarsi al mattino e ritrovarsi col rubinetto di casa a secco. Nel quartiere Caere Vetus è quanto accaduto questa mattina. «Nessun avviso» denunciano i residenti della zona che sui social hanno iniziato a indagare su chi fosse rimasto senza acqua. Un intero quartiere stando all’elenco che nel giro di pochi minuti si è formato sotto al primo post pubblicato. Ma cosa è successo? A spiegarlo qualche ora più tardi è stato il comune ladispolano. «Acea Ato2 ha comunicato che per eseguire un intervento urgente di riparazione di una condotta è stato necessario sospendere il flusso idrico», si legge nella nota. Da qui l’elenco delle vie interessate (via Cesare Battisti e strade limitrofe, via Giuseppe Mazzini e strade limitrofe, piazzale Nazario Sauro e limitrofe, via Alessandro Manzoni, via Giuseppe Garibaldi). E dal Comune allertano: «Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe. Acea Ato2 si è immediatamente attivata per la riparazione al fine di riprendere le normali condizioni del servizio quanto prima».

