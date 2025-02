Ha rubato il portafoglio dalla borsa di una donna che si è accorta del furto solo quando l’uomo ha effettuato un pagamento con il bancomat e la signora ha ricevuto il messaggio sul telefono. Il fatto è accaduto lunedì mattina intorno alle 13 in via Garbini. La vittima del furto una donna che si trovava nei pressi degli uffici comunali. Il ladro, approfittando di un momento di distrazione della donna, avrebbe infilato le mani nella sua borsa prelevando il portafoglio. “Mani di velluto” si è tradito quando subito dopo è andato in un bar e ha usato il bancomat della donna. Questa ha ricevuto un sms che segnalava l’acquisto e insospettita, ha chiamato la polizia. La donna è andata immediatamente nel negozio e ha chiesto alla commessa chi avesse appena usato quella carta. La dipendente le ha indicato il giovane che era rimasto fuori dalla porta. La vittima ha cominciato ad urlare e il giovane è scappato, in seguitoda un agente di polizia in borghese che si trovava lì per caso, che è riuscito a bloccarlo trattenendolo fino all’arrivo della pattuglie della polizia. Il giovane straniero è stato arrestato.