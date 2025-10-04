I carabinieri della Stazione di Canino hanno denunciato a piede libero un cittadino straniero di 40 anni, ritenuto responsabile di furto. L’episodio si è verificato lo scorso 14 settembre in Corso Matteotti dove l’uomo, approfittando del momento di distrazione di una donna, le ha sottratto la borsa contenente circa 500 euro, oltre a documenti d’identità e vari oggetti personali. Grazie a una rapida e mirata attività investigativa, i militari sono riusciti a individuare e rintracciare il 40enne, trovato ancora in possesso della borsa e del suo contenuto, che è stata così prontamente restituita alla legittima proprietaria.