TARQUINIA - In arrivo dal Mic importanti finanziamenti per Tarquinia. Si tratta di risorse che saranno destinate alla necropoli dei Monterozzi.

L’anticipazione arriva dal deputato Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera che esprime «grande apprezzamento per l’approvazione, da parte del ministero della Cultura, del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per il triennio 2025-2027, che destina risorse importantissime ai beni storici del territorio».

Rotelli nel dettaglio.

“Nello specifico - dice - per le necropoli della Banditaccia e dei Monterozzi, nel Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, è stato stanziato un importo complessivo di 2.677.000 euro; mentre per il progetto di riallestimento espositivo del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia sono destinati 400mila euro – annuncia l’onorevole Rotelli - Si tratta di risorse che garantiranno tutela e valorizzazione al prezioso patrimonio culturale del territorio, per cui ringrazio il ministro Alessandro Giuli».

©RIPRODUZIONE RISERVATA