VALENTANO - «L’inaugurazione del nuovo deposito Cotral, a Valentano, rappresenta un segnale concreto di come, con visione e impegno, sia possibile realizzare infrastrutture moderne e sostenibili, al servizio del territorio e delle persone». Lo afferma il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. «Un’opera attesa da anni che oggi diventa realtà - aggiunge il deputato viterbese - contribuendo in modo determinante al miglioramento del trasporto pubblico nell’Alta Tuscia. Parliamo di un intervento strategico, reso possibile grazie a un investimento importante messo in campo da Cotral, che consente non solo di ottimizzare l’organizzazione del servizio, ma anche di garantire condizioni di lavoro adeguate per gli operatori e standard più alti per l’utenza». «Un sentito ringraziamento - dice in conclusione il presidente - all’assessore regionale Fabrizio Ghera per aver creduto e sostenuto con determinazione questo progetto, al presidente Manolo Cipolla per la serietà con cui sta guidando il rilancio aziendale di Cotral, ai consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli per l’attenzione costante alle esigenze del territorio, e al sindaco Stefano Biagiotti per il fattivo contributo alla riuscita di questo progetto. Continueremo a lavorare per una mobilità regionale sempre più efficiente, moderna e capace di tradurre ascolto e visione politica in azioni concrete». Presente alla cerimonia di ieri mattina, anche il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini. «Un'infrastruttura efficiente, innovativa, un luogo di lavoro confortevole e ad alta sostenibilità ambientale. Si presenta così il nuovo deposito Cotral di Valentano inaugurato questa mattina alla presenza dell' assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera, del presidente di Cotral Manolo Cipolla, dell'onorevole Mauro Rotelli, del collega Giulio Zelli, del sindaco di Valentano Stefano Bigiotti, dei sindaci del comprensorio - afferma Sabatini -. Intervento realizzato grazie ad un importante e strategico investimento messo in campo da Cotral che ha permesso la riqualificazione di un'area oggi resa perfettamente rispondente alle esigenze dei lavoratori e in grado di garantire un netto miglioramento del servizio di trasporto su gomma per l'utenza dell'Alta Tuscia. Un sentito ringraziamento va rivolto all' assessore Ghera per aver sostenuto l'investimento e aver concretizzato finalmente un'infrastruttura attesa da anni, oltre che per l'impegno costante, in collaborazione con Cotral e Astral, per potenziare l'efficienza del sistema regionale dei trasporti; al presidente Cipolla per aver realizzato l'intervento e per la politica di rilancio aziendale che sta attuando con grandissima serietà e competenza; all' onorevole Rotelli per la costante attenzione verso le principali necessità della nostra provincia; al sindaco Stefano Biagiotti per aver fattivamente contribuito al risultato di oggi. Un segnale di grande attenzione verso l'area nord del Viterbese e verso quanti operano all' interno di Cotral con grande professionalità, impegno e dedizione al lavoro. Grazie alla Giunta Rocca e all' assessore Ghera prosegue dunque l'impegno per dotare il nostro territorio di un sistema della mobilità moderno e sempre più all' avanguardia», conclude Sabatini.

