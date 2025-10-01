Un treno della linea ferroviaria Roma – Viterbo è stato sviato oggi a Tor di Quinto e sono stati attivati i bus sostitutivi.

A spiegare quanto accaduto è Cotral che in una nota chiarisce che “nessun treno è deragliato sulla linea ferroviaria Roma–Viterbo.

Nella tarda mattinata di oggi, un treno ha subito uno svio in fase di ingresso nella stazione di Tor di Quinto, senza conseguenze per i passeggeri a bordo”.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita e il personale Cotral è intervenuto tempestivamente per garantire la sicurezza e l’assistenza.

Il convoglio coinvolto è rimasto sul sedime ferroviario, senza subite danni.

Per garantire la continuità del servizio e ridurre i disagi, Cotral ha attivato bus sostitutivi sull’intera tratta e ha inviato ulteriori mezzi aziendali a supporto della linea. Il gestore dell’infrastruttura, Astral, si è messo subito al lavoro per accertare le cause dello svio e ripristinare la piena operatività nel più breve tempo possibile.

Cotral ha invitato i passeggeri a consultare i canali ufficiali per avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale.