La giunta Rocca ha autorizzato interventi straordinari di manutenzione sulla flotta ferroviaria di Cotral spa, finanziati da una sovracompensazione di oltre 32 milioni di euro maturata sui contratti di servizio gomma e ferro per l’esercizio 2024. Queste risorse, già riversate sul bilancio regionale, permetteranno di potenziare la linea Roma-Viterbo, vitale per migliaia di pendolari della Tuscia che ogni giorno raggiungono la Capitale.
Tra gli interventi finanziati spicca l’acquisto di un terzo locomotore di soccorso dedicato proprio alle linee Roma-Lido e Roma-Viterbo, oltre a manutenzioni straordinarie su dieci rotabili Alstom e Firema e su quelli Caf Ma300 e Ma200 per migliorare sicurezza, affidabilità e comfort in attesa dei nuovi convogli Titagarh-Firema. Un impegno concreto che garantisce la continuità del servizio e risponde alle esigenze del Comitato tecnico di gestione, evitando disagi per l’utenza.
«Il centrodestra al governo della Regione Lazio dimostra ancora una volta concretezza e attenzione al territorio – dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente – Questi 32 milioni rappresentano una vittoria per Viterbo e il Lazio: con il nuovo locomotore e le manutenzioni sulla Roma-Viterbo, diamo una risposta immediata ai pendolari, migliorando trazione, sicurezza e puntualità.
Fratelli d’Italia continuerà a vigilare sull'attuazione di eventuali migliorie per ottenere benefici tangibili e mitigare i disagi degli utenti, come sempre fatto finora».
La Direzione regionale Trasporti provvederà agli adempimenti. «Ringrazio - conclude Zelli - l’assessore alla Mobilità, Fabrizio Ghera, per l’ottimo lavoro svolto. Questo stanziamento si inserisce in un quadro più ampio che ci proietta verso il 2030, auspicando di dotare le flotte ferroviarie e quelle dei bus di mezzi all'avanguardia e più efficienti».