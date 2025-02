Il sostituto procuratore Paola Conti ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio e disastro colposi in merito al rogo di Oriolo Romano in cui ha perso la vita Letizia Faggiano.

Sul corpo dell’anziana, morta presumibilmente per una intossicazione da fumo, il magistrato ha disposto l’autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni. L’esame servirà a fornire ulteriori elementi alle indagini.

La palazzina in cui lunedì sera è divampato il rogo al momento resta sotto sequestro.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti le fiamme sarebbero divampate da alcune candele lasciate accese nell’appartamento del primo piano e avrebbero aggredito i solai in legno. Il fumo denso in breve ha avvolto l’immobile e non ha lasciato scampo alla vittima che avrebbe tentato di salvarsi chiudendosi in bagno.