CERVETERI – I miasmi notturni che vanno avanti da quest’estate, le carenze strutturali della scuola di Borgo San Martino e la gestione dei parchi verdi. Tanti altri punti verranno discussi nel prossimo consiglio comunale che si svolgerà il prossimo 9 dicembre al Granarone (ore 17). Salvo clamorosi sviluppi, perché c’è da considerare che i numeri legali non sempre ci sono per far svolgere la massima assise cittadina, la seduta di Question Time inizierà proprio con l’interrogazione del consigliere Luigino Bucchi riservata all’aria nauseabonda di notte. Spesso negli ultimi mesi i residenti di Cerenova, Campo di Mare ma anche Valcanneto e Borgo San Martino hanno segnalato la presenza di roghi tossici. In alcuni casi erano intervenuti anche i carabinieri sanzionando degli agricoltori. Ma evidentemente il problema non è risolto in modo definitivo. In aula si affronterà pure il discorso del ponticello di Ceri malandato, così come di quello di via Fontana Morella e dei lavori misteriosi di via della Circonvallazione: un cantiere ultimato a ottobre con la strada rimasta chiusa inspiegabilmente per oltre 40 giorni. Il collega Gianluca Paolacci chiamerà in causa il tema dell’illuminazione carente delle frazioni periferiche e pure la mancata risposta del progetto “Cerveteri cardioprotetta”. La maggioranza dovrà rispondere pure sullo stato dei parchi comunali e le criticità riscontrate da Paolacci e altri consiglieri di minoranza. Segnalazione infine per le carenze della scuola di San Martino e dei lavori di via Tuscolo a Cerenova effettuati più volte dalla ditta. L’undicesimo punto all’ordine del giorno sarà lo stato di attuazione dell’accordo quadro Oepac nel mondo della disaiblità.