TARQUINIA – Mercoledi 19 novembre alle ore 18.30 presso il cinema Etrusco di Tarquinia Andrea Paolo Massara, che ne firma la regia insieme a Ilaria De Laurentiis e a Raffaele Brunetti, presenterà il documentario Roberto Rossellini, più di una vita.

Dedicato al grande regista italiano, maestro del neorealismo e principale ispiratore dei movimenti internazionali del cinema internazionale come la nouvelle vague francese e il nuovo cinema tedesco, il film racconta l’ultima parte della vita di Rossellini, ovvero il periodo della separazione con la star Ingrid Bergman, il viaggio in India e la realizzazione delle opere della maturità che aprono la strada al cinema contemporaneo e riflettono sul rapporto con la televisione.

Un ritratto commovente e appassionato costruito su un materiale d’archivio in gran parte inedito che rivela un Rossellini perennemente proiettato verso il futuro alla ricerca di nuovo forme espressive, per dare voce al diverso, all’inesplorato, allo sconosciuto.

Accolto con unanimi apprezzamenti e grandi consensi di critica all’ultima festa di Roma, il documentario rientra nel progetto Altri Sguardi, che il cinema Etrusco dedica al cinema indipendente italiano e straniero e ai suoi protagonisti.

Sostengono l’iniziativa il comune di Tarquinia e il gruppo Amici del cinema Etrusco. Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti www.cinemaetrusco.com.

