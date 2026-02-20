CIVITAVECCHIA – Si è svolta oggi, presso la sede della Regione Lazio, una riunione tecnica tra il Commissario per la reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia, Roberta Angelilli, il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, l’assessore all’Urbanistica Enzo D’Antò e gli uffici tecnici regionali e comunali.

Il tavolo è stato incentrato sulle prospettive di sviluppo industriale e la possibilità di nuovi insediamenti produttivi nel territorio. Al centro dell’incontro l’analisi dello stato dell’iter relativo alla possibile variante urbanistica dell’area individuata come di espansione per insediamenti produttivi già oggetto di un atto di indirizzo da parte del Comune di Civitavecchia, circa 90 ettari inseriti in ZLS, nonché la mappatura delle aree industriali libere già disponibili per nuovi insediamenti.

L’obiettivo condiviso è duplice: da un lato verificare la disponibilità immediata di aree per rispondere alle manifestazioni di interesse già pervenute nell’ambito della call promossa dal Mimit; dall’altro definire un iter procedurale e tempistiche per la possibile variante urbanistica necessaria a consentire insediamenti produttivi.

Il confronto tecnico è stato utile ad allineare i livelli istituzionali coinvolti e di avviare un lavoro congiunto volto a garantire tempi certi, trasparenza delle procedure e coerenza con il percorso di riconversione e rilancio industriale del territorio.

«Civitavecchia è un nodo strategico nel processo di transizione energetica e reindustrializzazione. È fondamentale mettere a sistema programmazione urbanistica, attrazione degli investimenti e strumenti di sviluppo, per offrire risposte concrete alle imprese e al territorio nell’ottica dell’innovazione e della sostenibilità», ha dichiarato il Commissario Angelilli al termine dell’incontro.

Il tavolo tecnico sarà aggiornato la prossima settimana per ulteriori approfondimenti istruttori. Oggi pomeriggio, il Consiglio del Comune di Civitavecchia si riunisce per deliberare l’adesione al Consorzio industriale del Lazio.

