FIANO ROMANO - E’ stato ritrovato Cristian Discepoli, il 17enne scomparso da sabato 21 giugno, dopo essere stato visto l’ultima volta proprio a Fiano Romano. E’ stato rintracciato lunedì 23 giugno, a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina, in buone condizioni di salute. A confermarlo è stato il sindaco di Fiano Romano, Davide Santonastaso, che ha condiviso la notizia con un post sui social poco dopo le 20: «Cristian è stato ritrovato e sta bene. Grazie alle forze dell’ordine, alla Protezione civile e a tutti coloro che in questi giorni hanno lavorato alle ricerche. Un grande abbraccio alla famiglia in questo momento di immensa gioia». Cristian si era allontanato sabato e da quel momento si erano perse le sue tracce. «Da informazioni ufficiose – aveva fatto sapere Santonastaso – sembrerebbe che si sia recato alla stazione di Passo Corese (Fara in Sabina, Rieti, ndr) per prendere il treno verso Orte, diretto a casa». A Stimigliano, nel Reatino

