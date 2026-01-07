SANTA MARINELLA - «La correttezza dell’operato della giunta di Fiumicino a seguito dell’Interdittiva antimafia emessa dal prefetto nel giugno 2025 non è mai stata messa in discussione (perciò è stata implicitamente ammessa) e per altro confermata dal Tar. Ma non cambia la sostanza del discorso che riguarda il finanziamento Pnrr dell’asilo nido di Parco Leonardo. L’esempio di Fiumicino, dopo la precisazione della vicesindaca Onorati, per l’ex sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei parla chiaro: «Ritardi, in questo caso addirittura per la legittima sospensione dei lavori, hanno portato alla perdita del finanziamento Pnrr di 800mila euro, il che purtroppo ha comportato, di conseguenza, un danno erariale di 280mila euro accertato dalla Corte dei Conti (sentenza n. 23/2025)».

«La precisazione della vicesindaca Giovanna Onorati non fa che avvalorare la tesi sostenuta sui Pnrr in corso a Santa Marinella - sottolinea Tidei - i ritardi comportano la perdita dei finanziamenti e l’intervento della Corte dei Conti, come a Anzio, come a Ladispoli, per danno erariale anche in presenza di atti del tutto legittimi, come ha fatto bene a ricordare la vicesindaca che nella sua risposta ha ribadito la correttezza procedurale della sua giunta, “dimenticando” però la parte finanziaria».

