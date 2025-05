ALLUMIERE - Ad Allumiere, presso l’Aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, martedì 6 maggio alle ore 17.30 l'associazione “Femminile, plurale.” ospiterà una figura di spicco del panorama culturale italiano: Ritanna Armeni, giornalista e scrittrice. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della rassegna ideata dall’associazione “Gli Incontri Letterari” di Femminile, Plurale. Quest’anno il tema scelto per la rassegna sono “Le relazioni”, con l’intento di evidenziare come nelle storie reali e non sia fondamentale il rapporto con gli altri, e abbiamo scelto di indagarlo adottando uno sguardo a 360°. Autrici diversi con storie e temi molto diversi tra loro. Dopo i dialoghi con Cristina Battocletti e Alice Urciuolo, questa volta abbiamo l’onore di ospitare Ritanna Armeni: una lunga carriera come giornalista e scrittrice. È stata caporedattrice di Noi donne, ha lavorato per Rinascita, il manifesto, l’Unità, Liberazione. Portavoce di Fausto Bertinotti, è stata per quattro anni conduttrice di Otto e mezzo insieme a Giuliano Ferrara. Tra i suoi libri ricordiamo: Di questo amore non si deve sapere (2015; Premio Comisso); Una donna può tutto (2018) per Ponte alle Grazie Mara. Una donna del Novecento (2020), Per strada è la felicità (2021), Il secondo piano (2023) e, infine, A Roma non ci sono le montagne. Il romanzo di via Rasella: lotta, amore e libertà (2025). In questo romanzo, su cui ci soffermeremo, la giornalista e scrittrice Ritanna Armeni dà voce ai partigiani romani che hanno dato origine a un’azione di guerra in via Rasella: uniti per un obiettivo comune, ma ognuno con una propria personalità. Tra storia e narrazione, “A Roma non ci sono le montagne” restituisce ai lettori l’atmosfera di un’epoca in cui la libertà è messa in dubbio o proibita, e ogni certezza è negata dall’occupazione tedesca. Un’opera che ci porta a riflettere molto sul presente e su quanto c’è ancora da fare. Sarà possibile acquistare il romanzo, grazie alla collaborazione con la libreria Dettagli di Civitavecchia. Appuntamento il 6 Maggio alle ore 17.30.

