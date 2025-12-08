LADISPOLI – Dalle minacce ai fatti. Calci, pugni, poi qualcuno ha preso bastoni e spranghe iniziando a colpire i rivali. Scene da Far West durate diversi minuti. Altra notte di follia in pieno centro (la terza nell’ultimo mese) con i giovani protagonisti al negativo di una rissa scoppiata tra viale Italia e via Livorno, all’esterno di alcuni locali. Un tema, quello della malamovida, molto sentito in questi giorni sul litorale nord per i fatti di Civitavecchia. Ma anche a Ladispoli la situazione sta degenerando ultimamente. Nella notte tra sabato e domenica dei ragazzi se le sono date di santa ragione ma all’arrivo di una volante del commissariato della Polizia di Stato si sono dileguati facendo perdere le loro tracce. Alcuni abitanti avevano chiamato anche l’ambulanza del 118. Analogo scenario una settimana prima nello stesso punto. Forse le baby gang si erano date appuntamento per regolare i conti. Commercianti e residenti iniziano ad essere molto preoccupati per le notti di violenza senza dimenticare che il primo episodio, circa tre settimane fa, era avvenuto nei giardini pubblici di via Ancona, in pieno giorno, accanto alle giostre dove mamme e papà portano solitamente i loro figli. Pure in quella circostanza mega rissa con spranghe e bastoni tra cittadini asiatici e dell’Est, in tutto una decina, fuggiti insanguinati prima che intervenissero le forze dell’ordine. Alcol, droga, disagio sociale. La situazione inizia a preoccupare e in ballo c’è la sicurezza pubblica.

