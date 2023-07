MONTALTO DI CASTRO – Lite in discoteca finisce in rissa e con una coltellata. Il fatto è accaduto ieri sera a Montalto di Castro. Il diverbio sarebbe iniziato all’interno del locale e finito in strada dove un viterbese ha estratto un coltello ed ha colpito l’avversario alla schiena, all'altezza del rene destro. Il ferito è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Alla lite avrebbero preso parte almeno in cinque giovani. Al vaglio le cause che avrebbero scatenato lo scontro.

A Montalto di Castro sale la preoccupazione per l’escalation di episodi di violenza che si stanno registrando soprattutto nei finesettimana. In proposito, la sicurezza sul litorale di Montalto di Castro è stata al centro di un tavolo tecnico che si è svolto nei giorni scorsi in Prefettura. La scorsa settimana si è verificata infatti una sparatoria all’interno del bosco situato al fuori del centro abitato della Marina, tra le Murelle e Tarquinia, durante la quale è rimasto ferito all’addome un 30enne tunisino. Al momento risultano indagate tre persone. Al centro della violenza, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ci sarebbero questioni di droga.

L’ex assessore Giovanni Corona nei giorni scorsi ha invitato i montaltesi ad una manifestazione pacifica fissata per il 14 luglio alle 21 a Montalto Marina per esorcizzare la paura e per promuovere un’immagine di Montalto «che non è il paese dello spaccio». Intanto Comune e forze dell’ordine sono al lavoro per garantire maggiori controlli soprattutto nelle ore notturne.

