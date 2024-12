CIVITA CASTELLANA – La Camera civile di Viterbo il 28 novembre sarà all’istituto Midossi di Civita Castellana per la presentazione dell’iniziativa “Rispetto delle diversità, del genere e delle emozioni”.

Nell’ambito del progetto sulla legalità destinato al territorio viterbese la Camera civile di Viterbo, in collaborazione con il comando provinciale dei carabinieri di Viterbo e l’associazione Kyanos, promuove degli incontri integrativi del percorso didattico dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, introdotta con a Legge n. 92 del 20 agosto 2019, volta a contribuire alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili capaci di identificare diritti e doveri e di partecipare attivamente all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.

Il progetto quest’anno sarà realizzato all’istituto d’istruzione superiore U. Midossi di Civita Castellana e si svilupperà attraverso più eventi in presenza come fortemente voluto dal dirigente scolastico Alfonso Francocci e dai referenti del progetto Teresa Pignatiello, Sarah Bocchetti, Federica La Ferrara, Antonio Altissimi e Roberto Bedini. Un primo incontro di presentazione del programma e del relativo bando di concorso è organizzato per il prossimo 28 novembre.

Il 28 novembre interverranno il presidente della Camera civile di Viterbo, Stefano Bianchini, il presidente onorario, Rosita Ponticiello, il sindaco del comune di Civita Castellana, Luca Giampieri, il colonnello Massimo Friano, comandante provinciale dei carabinieri di Viterbo e Marta Nori, presidente dell’Aps Kyanos.

Da gennaio seguiranno sei incontri specifici diretti alle classi e in quelle occasioni interverranno gli avvocati della Camera civile Rosita Ponticiello, Barbara Marzoli, Evelin Pistocco e Matteo Moscioni; il colonnello Massimo Friano e la Marta Nori. Gli studenti delle classi coinvolte redigeranno delle relazioni sui temi trattati che verranno valutate da una commissione composta da un avvocato della Camera civile, un appartenente delle forze dell’ordine ed un docente dell’istituto, tenendo conto dell’attinenza al tema, la chiarezza, l’originalità e l’interdisciplinarietà. Saranno premiati i tre migliori scritti con un contributo economico così determinato: euro 250 al primo classificato, euro 150 al secondo classificato ed 100 euro al terzo classificato. I premi verranno erogati sotto forma di buoni spendibili in una libreria della zona.

