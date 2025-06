SANTA MARINELLA – Sta per essere siglato un accordo tra il Comune e la Regione per la riqualificazione del patrimonio ex Ospedale S. Spirito a Santa Severa, dove sono previste nuove aree verdi e nuovi parcheggi.

Il Comune, infatti, è in procinto di concludere un rapporto di collaborazione con la Regione Lazio per la valorizzazione delle proprietà terriere dell'ex Ospedale S. Spirito.

L’amministrazione comunale potrà entrare in possesso delle aree individuate attraverso un apposito tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle parti firmatarie, il cui compito sarà anche quello di monitorare e verificare che gli impegni presi vengano rispettati e di avviare attività di promozione e diffusione del progetto a livello locale.

Tra gli obiettivi principali dell'accordo, che è in attesa della firma delle parti, vi è la definizione precisa della gestione delle aree regionali, con lo scopo di assicurare che vengano utilizzate in modo corretto e che il loro stato di conservazione venga mantenuto nel tempo.

«Grazie alla collaborazione con la Regione Lazio – ha commentato il sindaco Tidei - sarà possibile riqualificare diverse zone di Santa Severa e destinarle a finalità di pubblico interesse, come parcheggi e aree verdi. Si tratta di un'opportunità unica per valorizzare il territorio e per creare nuove possibilità di sviluppo per la comunità».

Il Comune avrà anche la possibilità di riscattare in anticipo la proprietà dell'area, utilizzando le risorse che derivano dall'attuazione dell'art. 61, comma 5 della Legge Regionale numero 7 del 22 ottobre del 2018, il quale riconosce agli enti locali una quota che può arrivare fino al 60% dell'aumento di valore attribuito agli immobili di proprietà della Regione.

