MONTALTO - Sul finanziamento per il lungomare di Montalto di Castro interviene anche Forza Italia che ricorda quanto il progetto provenga da quello elaborato dalla ex giunta Caci.

«Siamo felici dell’importante novità per la nostra comunità, scaturita dall'analisi delle recenti delibere della giunta comunale numero 52 e 68 del marzo 2025 e che ha portato all’ottenimento di un importante finanziamento regionale - dice Fi - Come emerge dagli atti, l'amministrazione Socciarelli ha confermato e adeguato (tramite Dip) il progetto di riqualificazione del secondo stralcio del Lungomare Harmine, quello che va dalla Strada della Marina a piazzale Tirreno, originariamente concepito e finanziato dalla precedente amministrazione Caci. Un punto cruciale è la fonte di finanziamento. Il progetto, infatti, era stato approvato e finanziato attraverso un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti. Tuttavia, come detto grazie alla partecipazione al "Fondo straordinario per lo sviluppo economico del Litorale laziale", istituito dalla Regione Lazio guidata dalla giunta Rocca, è stato ottenuto un contributo regionale di 1 milione di euro. Questo permetterà al Comune di Montalto di Castro di realizzare l'opera con un risparmio per le casse comunali». «È importante sottolineare come il progetto sia la riproposizione di un piano già esistente.- dicono da Fi - Le delibere infatti mostrano come l'incarico sia stato nuovamente affidato all'architetto Ajena, il 25 marzo 2025, per la rielaborazione del progetto esecutivo e l'adeguamento al bando regionale, consegnato il 28 marzo 2025 e approvato nello stesso giorno dalla giunta. La finalità del documento più nello specifico prevede l’aggiornamento del progetto esistente al nuovo codice dei contratti e all’attuale stato dei luoghi. In particolare, tra le novità ne apprezziamo la previsione di casine erogatrici di acqua e le postazioni di ricarica energetica». «Questi atti - aggiungono da Forza Italia - ci riportano inoltre alla memoria, anche la complessa vicenda del primo stralcio dei lavori, che ci auguriamo venga sistemato anch’esso al più presto. Ricordiamo per dovere di cronaca che l’amministrazione precedente aveva avviato un’azione legale a dicembre 2019 proprio a causa della cattiva esecuzione dei lavori, che non erano stati realizzati a regola d'arte e il contenzioso è tuttora in corso. Siamo soddisfatti che l'amministrazione attuale abbia riconosciuto la bontà del progetto e abbia agito per garantire il suo finanziamento e la sua realizzazione. Un ringraziamento speciale va fatto anche alla giunta Rocca per aver reso disponibili i fondi regionali necessari per lo sviluppo del nostro litorale. Attendiamo con ansia l'avvio dei lavori del secondo lotto che renderanno il nostro Lungomare Harmine, nella sua parte d’ingresso, ancora più bello e funzionale per residenti e turisti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA