CAPODIMONTE tra i Comuni beneficiari dei fondi regionali per la riqualificazione del porto

La Regione Lazio ha infatti approvato una nuova delibera (n. 1081) che assegna fondi ai Comuni lacuali per la valorizzazione e la manutenzione delle infrastrutture portuali. Tra i beneficiari c’è anche Capodimonte, a cui è stato destinato un contributo pari a 99.640,07 euro, nell’ambito delle risorse previste per le funzioni delegate in materia di demanio lacuale e fluviale. Il finanziamento rientra nel programma di sostegno alle amministrazioni comunali che operano nei territori affacciati su laghi e corsi d’acqua, con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità, la sicurezza e l’attrattività turistica. A Capodimonte, i fondi saranno utilizzati, tra gli altri, per interventi di riqualificazione del camminamento pedonale lacuale, uno dei tratti più frequentati e suggestivi del paese, simbolo di una forte connessione tra comunità e lago. L’Amministrazione Comunale esprime piena soddisfazione per il risultato ottenuto, che consentirà di realizzare interventi importanti in un’area strategica per il territorio. Un ringraziamento sentito va al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a tutti gli organi della Giunta regionale, con particolare riconoscenza al vicepresidente del Consiglio Regionale Enrico Panunzi, all’assessore regionale Fabrizio Ghera, al consigliere regionale Daniele Sabatini, per l’impegno profuso e l’attenzione costante nei confronti dei Comuni lacuali come Capodimonte.

