ISCHIA DI CASTRO - Con il patrocinio del Comune di Ischia di Castro, i volontari dell’associazione “Il Cinghiale Bianco” hanno fatto il secondo intervento di riqualificazione del sentiero che conduce all’Eremo di Poggio Conte.

«Nel primo intervento - spiegano - abbiamo provveduto alla raccolta dei rifiuti abbandonati, la rimozione di piante e rovi infestanti che ostacolavano il cammino. Obiettivo dell’iniziativa: rendere il sentiero più fruibile ai visitatori e restituire dignità a uno dei luoghi più suggestivi del territorio. Con questo secondo intervento di domenica abbiamo provveduto alla sostituzione delle panche per le aree di sosta». «Abbiamo accolto la proposta di prenderci cura di questo luogo perché lo riteniamo speciale, sia per il suo valore culturale sia per il suo profondo legame con la natura», affermano i volontari. «L’Eremo di Poggio Conte ha qualcosa di magico: visitarlo significa entrare in connessione diretta con la natura che ci circonda». Tutti coloro che desiderano partecipare alla prossima giornata di volontariato saranno i benvenuti. Data e modalità dell’iniziativa verranno comunicate tramite la pagina ufficiale dell’associazione sui social.

