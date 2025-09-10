CERVETERI - Dopo la pausa estiva tornano operativi i cantieri per il rifacimento del manto stradale. Il “Piano Asfalti”, avviato nel mese di luglio, entra in una nuova fase con una serie di interventi che interesseranno diverse zone del territorio comunale. L’obiettivo è chiaro: migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità, intervenendo sulle strade più trafficate e usurate.A partire da questa settimana, le squadre saranno impegnate nel capoluogo su via Umberto Badini, via Rio dei Combattenti e largo Almunecar, dove verrà posato un nuovo manto stradale. Si tratta di lavori che seguono quelli già completati a via della Lega e via Ezio Brandolini, consegnate alla cittadinanza nelle scorse settimane.«Durante il mese di agosto – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Luchetti – i cantieri si sono fermati a causa della chiusura degli impianti di fornitura e dell’ordinanza regionale che vietava gli interventi nei giorni di caldo estremo. Ora possiamo riprendere a pieno ritmo, proseguendo un programma di manutenzione che per questa fase prevede investimenti per 950mila euro».Ma il piano non si ferma qui. La Giunta comunale ha infatti approvato un nuovo progetto esecutivo, sempre da 950mila euro, che permetterà di ampliare gli interventi nei prossimi mesi. Le strade coinvolte saranno numerose: a Cerenova si interverrà su via Toti, via Sterpeto, via Suessola, via Vadimone e via Perusia, mentre nel capoluogo i lavori interesseranno via Montegrappa, via Diaz, via Friuli e via Renato Morelli.«Non appena sarà pubblicata la gara d’appalto – aggiunge Luchetti – informeremo i cittadini. Stiamo portando avanti un piano ampio e strutturato che, tra lavori in corso e futuri, supera complessivamente 1,9 milioni di euro di investimenti. Un impegno concreto per rendere le strade più sicure e vivibili».

