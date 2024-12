LADISPOLI – Le vongole sono aumentate e i prezzi, molto probabilmente, schizzeranno ancora in prossimità del Natale. Tutta colpa – dicono dalle pescherie e dai locali adibiti alla vendita del pesce – dell’ormai “odiato” granchio blu che continuerebbe indisturbato a fare incetta di molluschi creando nello stesso tempo danni all’ecosistema marino. Da qui la penuria di vongole, specie in un periodo come quello natalizio in cui la richiesta è maggiore, e quelle che ci sono vengono vendute quasi al doppio. «Ultimamente con più fatica si trovano le vongole – conferma Massimiliano Civero, titolare di un’attività in centro – più che altro è diminuita la quantità dei lupini non tanto delle veraci, almeno per quanto ci riguarda. La conseguenza è l’aumento dei prezzi sul mercato. Più o meno siamo a 3 euro in più al chilo, uno scenario inimmaginabile lo scorso anno». Il rischio poi, oltre ad un rincaro ancora più elevato nei prossimi giorni, è che la scarsa presenza di molluschi lasci sguarnite le tavole o crei un ulteriore innalzamento dei prezzi nei giorni che precedono Natale e fino a Capodanno almeno. Secondo un monitoraggio svolto nelle scorse settimane da Fedagripesca-Confcooperative, e diffuso in tutta Italia, il prezzo al chilo delle vongole è balzato, di media, da 7 a 11 euro.

