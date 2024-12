LADISPOLI - Una mattinata del «"fare" e fare bene». Così l'hanno definita da Fareambiente. I volontari sono stati impegnati per diverse ore su viale Mediterraneo per assistere alla rimozione di un grosso nido di api. La segnalazione era arrivata già questo inverno, ma solo, in sicurezza, si è potuto procedere alla rimozione e messa in sicurezza dei piccoli insetti. Un'operazione certosina «perché la salvezza delle api è la salvezza di tutti noi», hanno scritto i volontari. «L'emozione era all'ennesima potenza per tutti noi umili servitori».

