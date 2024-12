LADISPOLI – Dopo la segnalazione del consigliere comunale del Pd, Crescenzo Paliotta, la Polizia Locale è intervenuta per rimuovere i resti di un'auto bruciata che si trovava abbandonata lungo il percorso ciclopedonale da Ladispoli a Marina di San Nicola. Questo relitto era stato segnalato più volte dai residenti della zona, ma anche dagli amanti del jogging considerato che il percorso è frequentato da centinaia, se non migliaia, di persone ogni giorno, soprattutto durante la primavera e la stagione estiva . Dopo oltre un mese dall'abbandono del veicolo, finalmente ieri nel pomeriggio gli agenti della Municipale si sono presentati a Palo, con l'ausilio di un carro attrezzi, per portare via la vettura incenerita rendendo così più sicuro il tragitto per tutti coloro che lo percorrono abitualmente.

Anche in altre zone della città ci sono auto abbandonate. Presto potrebbe esserci uno screening come avvenuto anche in passato per cercare di individuare i rispettivi proprietari.

