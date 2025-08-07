TARQUINIA – Il presidente dell’Università Agraria di Tarquinia, Alberto Riglietti, unitamente all’amministrazione e a tutti i dipendenti, esprime profonda vicinanza e i più sentiti auguri di pronta guarigione all’assessore e presidente dell’Aeopc Alessandro Sacripanti, rimasto vittima di un infortunio durante un’operazione di spegnimento di un incendio verificatosi nel territorio comunale.

L’incendio, che ha minacciato un’ampia area di macchia mediterranea e terreni agricoli, è stato affrontato con tempestività e coraggio dalle squadre di volontariato coordinate proprio da Sacripanti, che da anni è impegnato in prima linea nella tutela del territorio e nella protezione civile.

Il suo intervento, come sempre generoso e determinato, ha contribuito a contenere i danni e a salvaguardare un patrimonio naturalistico prezioso per la collettività.

Purtroppo, durante le operazioni, è stato coinvolto in un incidente che ha richiesto il ricovero e cure mediche.

Il presidente Riglietti, a nome dell’intera istituzione, si unisce all’abbraccio della comunità tarquiniese, auspicando «un recupero rapido e completo, e confidando di rivederlo presto in azione, con la consueta passione e il senso di responsabilità che lo contraddistingue nel suo lavoro al servizio della cittadinanza».

