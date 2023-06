“I vantaggi di un rating AAA-Agricoltura, Ambiente, Agroenergia”. E’ il titolo del convegno che si è svolto oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17, presso l’agriturismo Del Gelsomino, a Orte, in Vocabolo Annunziata, promosso da Cia-Agricoltori italiani Lazio Nord, di cui è presidente Sergio Del Gelsomino. Oltre agli interventi istituzionali e del presidente Sergio Del Gelsomino, sono interventi i rappresentanti dell’Università degli Studi della Tuscia, il gestore servizi energetici nazionale, di Esco Agroenergetica della Cia e Free Ingegneria srl. Moderatore dell’incontro è stato il giornalista Nazario Basili del Tgr Lazio Rai. Un confronto costruttivo per discutere di temi di estrema attualità, quali: l’agricoltura, l’ambiente e l’agro energia. Non è un caso che l’incontro si sia svolto in occasione della giornata mondiale dell’Ambiente.