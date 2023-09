CERVETERI - Quei mastelli lasciati lì uno accanto all'altro in modo sparso e spesso circondati da rifiuti abbandonati dagli incivili, hanno ormai le ore contate. Sarà questa una delle novità del nuovo servizio di igiene urbana che entrerà ufficialmente in vigore a partire da lunedì prossimo. «Ci siamo ritrovati spesso in questi anni - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti a News&Coffee - davanti all'abbandono di rifiuti nei pressi delle aree condominiali. Con il nuovo servizio cercheremo di aiutare gli amministratori di condominio a rendere la raccolta più ordinata». Ganci per appendere i mastelli o vere e proprie isole ecologiche condominiali. Sono queste le principali idee al vaglio dell'amministrazione comunale. Niente carrellati comuni. «Da tempo abbiamo ormai avviato la Tarip e il sistema deve essere mantenuto per poter risalire al conferimento dell'utente e caricarlo correttamente sulla sua utenza. Sistema che con il mastello condominiale non è possibile effettuare. Daremo però agli amministratori di condominio la possibilità di rendere ordinata la raccolta». E in questo caso, per il sindaco, è fondamentale la «collaborazione tra amministrazione e amministratori perché solo loro possono illustrarci le criticità».

IL VETRO "DIVORZIA" DAL METALLO

A partire dal 18 settembre il vetro dovrà essere conferito separatamente dal metallo, con quest’ultimo che invece verrà da ora in poi conferito insieme alla plastica. «Si tratta di un passo fondamentale per migliorare ulteriormente il processo di riciclo: infatti il vetro se correttamente affidato alla raccolta differenziata, può ritornare ad essere riciclato in vetreria all’infinito, senza alcuna perdita di materia o decadimento qualitativo, ma non deve venire a contatto con altri materiali inquinanti. Ecco perché CoReVe, il consorzio per il riciclo del vetro chiede di conferire sempre il vetro da solo».

CALENDARIO UNICO PER TUTTI E UGUALE TUTTO L'ANNO

Su tutto il territorio comunale sarà inoltre utilizzato, a partire dal 18 settembre, un calendario unico per tutti. Nessuna distinzione, dunque, a seconda della zona o della frazione. Stessa cosa per le case sparse, dove sarà introdotto anche il ritiro dell'umido (fino ad oggi non contemplato dal servizio di igiene urbana. Venivano infatti utilizzate solo le compostiere). Cambiano anche alcuni giorni di raccolta, come ad esempio il residuo secco (mastello grigio) che si esporrà non più il martedì ma il giovedì. Novità anche per le utenze commerciali: nel periodo estivo potranno conferire rifiuti organici anche la domenica.

PULIZIA DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI

Erbacce e sterpaglie che invadono le carreggiate e i marciapiedi sono da tempo il "tormentone" di residenti e automobilisti. Una denuncia dietro l'altra negli anni e provenienti da diverse zone del territorio. Da Campo di Mare al Sassso fino ad arrivare a Borgo San Martino passando da Cerveteri capoluogo. «Già dal primo luglio la nuova ditta - ha spiegato Gubetti - ha iniziato a risanare tante zone della città. Ci siamo ritrovati oggettivamente in difficoltà perché tanti servizi non erano previsti nel vecchio contratto e venivano erogati extra ma con il cambio di gestione non è stato potuto procedere. Oggi, ogni giorno, abbiamo una squadra che lavora per la pulizia di cigli e marciapiedi e nelle aree soggette ad abbandoni». Riflettori puntati proprio sulle discariche abusive. «Abbiamo tanti modi per conferire i nostri rifiuti», ha detto Gubetti che ha lanciato un appello alla cittadinanza: «Non continuiamo ad inquinare la città con i rifiuti. La mareggiata dei giorni scorsi ha riversato sulle nostre spiagge tantissimi rifiuti e questi rifiuti derivano proprio dagli abbandoni sulle strade che poi si riversano sui fiumi e arrivano al mare. Non è un problema solo di Cerveteri ma riguarda tutti. Cerchiamo di utilizzare sistemi utili perché i rifiuti di cui ci sbarazziamo tornano sempre indietro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA