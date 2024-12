TARQUINIA - Minacciano di presentare denuncia presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia molti cittadini di Tarquinia alle prese con una vera e propria emergenza sanitaria per il mancato ritiro dei rifiuti sia nei pressi delle proprie abitazioni sia nelle aree di conferimento instituite.

La circostanza è aggravata dalle alte temperature al punto che la situazione per i tarquiniesi sta diventando intollerabile.

Secondo alcuni, si tratterebbe di carenza di personale da parte della società che ha in appalto il servizio, la Riecam scarl, fatto sta che dal primo luglio ad oggi, non si è trovata ancora una soluzione. Il calendario stabilito per il conferimento e la raccolta dei rifiuti mostra criticità da tutte le parti: la scarsa frequenza del ritiro del materiale che rimane accumulato presso le abitazioni, è già al limite dell’accettazione; il problema poi si moltiplica, quando il ritiro viene poi saltato, generando una inequivocabile situazione emergenziale che deve essere immediatamente risolta.

