FIUMICINO - La segnalazione di una cittadina residente ad Isola Sacra mette in luce un problema ambientale crescente a Fiumicino: l’accumulo di rifiuti nella zona abbandonata alla fine del lungomare, oltre la rotonda che segna la fine della strada. L’autrice, una residente della zona, esprime il suo disappunto e la sua preoccupazione per la situazione in essere: «La mia abitazione si affaccia su quella zona - ha spiegato la cittadina -. Capisco pienamente che la colpa principale è dei cittadini cafoni e ignoranti che nel 2024 ancora gettano la spazzatura a terra, ma chiedo aiuto a voi per far sì che la zona venga bonificata e perlomeno un minimo controllata periodicamente».

Questo comportamento, purtroppo, non è raro e contribuisce a un degrado ambientale che colpisce non solo l’estetica del luogo, ma anche la salute pubblica.

Sono molte le discariche a cielo aperte che “appaiono” dal giorno alla notte a cusa di incivili non curanti del bene pubblico e della tutela ambientale.

Nella sua segnalazione, infatti, la residente chiede un intervento urgente per bonificare l’area e per implementare controlli periodici.

La sua speranza è che questa comunicazione non venga ignorata, ma che possa invece diventare l’inizio di una maggiore attenzione e responsabilità da parte di cittadini ed autorità competenti.