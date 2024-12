CANEPINA - Si chiama “littering” e significa abbandono dei rifiuti. Una pratica fin troppo diffusa che va dal lanciare a terra cartacce, plastiche, mozziconi di sigaretta, fino all’abbandono seriale di frigoriferi e macerie nei boschi, in campagna, lungo i cigli delle strade, sotto i cavalcavia. Una vera e propria piaga che colpisce molte zone dell’Italia, compresa la Tuscia. «Nell'ultimo periodo, l'amministrazione comunale ha riscontrato plurimi abbandoni di rifiuti in prossimità dell'isola ecologica in orari in cui la stessa è chiusa». Ad affermarlo è l’amministrazione di Canepina, che avverte: «La Polizia locale, vista la presenza del sistema di videosorveglianza e di letture targhe, sta procedendo ai dovuti accertamenti e procederà ad elevare le dovute sanzioni come per legge. Ricordiamo, quindi, che è illegittimo abbandonare rifiuti su tutto il territorio comunale e anche al di fuori dell'isola ecologica». In tale contesto, ricordiamo gli orari di apertura: lunedì dalle 11.00 alle 13.00; martedì dalle 15.00 alle 17.00; mercoledì dalle 11.00 alle 13.00; giovedì dalle 11.00 alle 13.00; venerdì dalle 15.00 alle 17.00; sabato dalle 11.00 alle 13.00. «Confidiamo nel senso di civiltà della cittadinanza, comunicando allo stesso tempo che non si esiterà nel sanzionare i responsabili con accertamenti effettuati anche attraverso fototrappole in dotazione all'Ufficio di Polizia locale», concludono dal Comune.

