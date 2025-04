CIVITAVECCHIA – Ennesimo episodio di abbandono illecito di rifiuti nel piazzale antistante la Chiesa di Pantano, in via Fontanatetta. A denunciarlo è Alessandro Scotto, presidente dell’associazione ‘Civitavecchia 2000’, che sottolinea come la situazione si trascini da tempo, nonostante le numerose segnalazioni protocollate alle precedenti amministrazioni comunali.

«Le immagini - dice Scotto - documentano una scena purtroppo nota: sacchi di immondizia, scatole di cartone e persino scarti alimentari abbandonati in modo indiscriminato, generando un forte impatto visivo e ambientale. Un colpo d’occhio che mortifica il decoro urbano e alimenta il senso di incuria in una zona frequentata dai cittadini». Scotto, tuttavia, riconosce l’attenzione mostrata dall’attuale amministrazione guidata dal sindaco Marco Piendibene, che fin dall’inizio del mandato si è distinta per la volontà di affrontare in modo concreto e sistematico le criticità ambientali della città. «Il lavoro da fare è tanto – dichiara il presidente dell’associazione – ma confidiamo che si possano accorciare i tempi e intervenire quanto prima per ripristinare definitivamente il decoro di quest’area. È necessario un segnale forte, che scoraggi comportamenti incivili e restituisca dignità a un luogo che merita rispetto».

L’appello è chiaro: «Non si tratta soltanto di pulizia, ma di tutela del bene comune e responsabilità collettiva».

