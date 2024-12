CERVETERI - «Tra le persone individuate ci sono anche residenti che si erano affidati a chi si occupa di svuota cantina. Bisogna accertarsi sempre a chi si lasciano i propri rifiuti». Il monito è del comandante della Polizia municipale di Cerveteri, Cinzia Luchetti, all’indomani delle multe e delle denunce penali per abbandono di rifiuti. Quattro in totale sono stati scovati in poche ora, ma altre posizioni sarebbero al vaglio proprio per il motivo esposto dal capo dei vigili urbani etruschi. Quindi diversi abitanti potrebbero ritrovarsi dei guai di riflesso, e cioè essendosi affidati a persone che in nero arrivano a domicilio per portare via i propri rifiuti ingombranti, promettendo di smaltirli in centro specializzati ma di fatto gettandoli dove capita. La sanzione in questo caso va al cittadino. E a collaborare fattivamente sono i volontari delle zoofile di Fare Ambiente molto determinati, così come la Polizia locale, a far rispettare le norme per il bene della comunità. «Avremo tolleranza zero – scrivono sul loro profilo Facebook – per i delinquenti che non rispettano il territorio, la tutela dell'ambiente e il rispetto delle leggi. Le indagini sono partite dalla segnalazione di alcuni rifiuti abbandonati si è quindi attiva la procedura per risalire all'incivile e, grazie a un attenta ispezione dei rifiuti e raccolta di più elementi identificativi si è risaliti ai trasgressori». Cosa rischiano ora? «Il 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la legge 137/2023, in aggiornamento al D.lgs. 152/2006, che determina l’applicazione di un’ammenda penale nel caso di abbandono di rifiuti compiuto da soggetti che non sono titolari di imprese o responsabili di Enti. In base a quanto stabilito, chiunque abbandoni rifiuti, o li disperda nelle acque superficiali o sotterranee, è punibile con sanzione penale da mille a 10mila euro, mentre in precedenza veniva applicata una sanzione pecuniaria da 300 a 3mila euro; la sanzione è raddoppiata se l’abbandono riguarda i rifiuti pericolosi». La norma prevede addirittura l’arresto o l’ammenda fino a 26mila euro per i titolari di imprese.

