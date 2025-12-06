TARQUINIA - La situazione rifiuti a Tarquinia deve essere affrontata con urgenza. Gioventù nazionale Tarquinia denuncia con forza «una situazione che non è più accettabile». «Tarquinia si avvicina al periodo delle festività senza una chiara programmazione sulla gestione dei rifiuti - affermano i giovani - Con l’aumento di visitatori ed eventi, la città deve essere pronta. Invece, continuiamo a vedere cassonetti pieni, cestini traboccanti e un decoro urbano che non rispecchia la Tarquinia che meritiamo. I giovani si sono stancati di assistere a queste scene.

«Tarquinia ha bisogno di organizzazione, non di improvvisazione - Per questo chiediamo all’amministrazione: quali potenziamenti concreti sono previsti per la raccolta durante le festività? Sono state pianificate risorse aggiuntive, personale o mezzi, per evitare nuovi disservizi? Che interventi straordinari di pulizia sono in programma nelle aree più frequentate? Sono domande semplici e dirette, alle quali la città ha diritto di avere risposte immediate. Come movimento giovanile continueremo a vigilare e a pretendere serietà su un tema fondamentale per la vivibilità e l’immagine della nostra Tarquinia».

