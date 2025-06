CIVITA CASTELLANA - Rifacimento del primo tratto della pavimentazione stradale in via XII Settembre, dalle ore 7 del 10 giugno, fino a fine lavori, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione in via XII Settembre, insieme all’inversione del senso di marcia veicolare in corso Bruno Buozzi, dall’incrocio con via Masci fino in piazza Giacomo Matteotti, in modo da garantire la possibilità del traffico veicolare in accesso alla piazza. L’ufficio tecnico comunale e la società esecutrice dei lavori sono incaricati della predisposizione e posa in opera della relativa segnaletica stradale e di avviso alla cittadinanza. Si raccomanda massima attenzione ai divieti.

