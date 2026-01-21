BAGNOREGIO – Un altro passo importante verso la cura e la valorizzazione del territorio. In questi giorni, il Comune di Bagnoregio ha portato a termine un intervento di pulizia del costone situato sotto l’ex cantina didattica, rimuovendo la vegetazione pericolante che da tempo ne comprometteva la sicurezza e l’aspetto paesaggistico.

A darne notizia è il sindaco Luca Profili, che sottolinea il duplice valore dell’operazione: «Con questo intervento – spiega – non solo abbiamo messo in sicurezza un’area che necessitava di attenzione, ma abbiamo anche restituito visibilità a un panorama straordinario, che da oggi potrà essere goduto pienamente da cittadini e visitatori».

La zona in questione, affacciata su un paesaggio di rara bellezza, tornerà dunque ad essere fruibile e potenzialmente centrale in una futura riqualificazione urbana. «Questo spazio – aggiunge Profili – ha grandi potenzialità. L’intervento di pulizia è solo il primo passo di un percorso più ampio che mira a restituire valore a una porzione significativa del nostro paese». Un’azione concreta che testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale nella manutenzione del territorio, ma anche nella promozione di un turismo sostenibile e rispettoso delle bellezze naturali e culturali di Bagnoregio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA