CIVITAVECCHIA – Come ogni anno, in occasione della ricorrenza dei defunti e del Ponte di Ognissanti, i cimiteri di Civitavecchia resteranno aperti ininterrottamente per consentire ai cittadini di rendere omaggio ai propri cari. Un’apposita ordinanza comunale ha disposto che Civitavecchia Servizi Pubblici garantisca l’apertura al pubblico del cimitero nuovo di via Braccianese Claudia e di quello monumentale di via Aurelia Nord dalle 7:30 alle 16:30 nelle giornate dell’1 e 2 novembre.

In vista della ricorrenza, gli operai della municipalizzata hanno effettuato nei giorni scorsi interventi di spazzamento, sfalcio e manutenzione del verde, restituendo decoro e pulizia ai luoghi della memoria cittadina.

Domenica 2 novembre, alle 10, il vescovo di Civitavecchia-Tarquinia celebrerà la Santa Messa al cimitero nuovo, un momento di raccoglimento e preghiera che da sempre richiama numerosi fedeli.

Nella stessa giornata, ma nel pomeriggio, spazio alla riscoperta della storia: Roberta Galletta guiderà i cittadini in una passeggiata tra le memorie del Cimitero Monumentale di via Tarquinia, dalle 14:30 alle 16:30, per conoscere da vicino quello che lei stessa definisce “il libro di pietra della nostra comunità”.

Due giornate tra fede, memoria e cultura nel segno del ricordo e del rispetto per le proprie radici.