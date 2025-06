FIANO ROMANO – Momenti di forte preoccupazione a Fiano Romano per la scomparsa di Cristian Discepoli, giovane del posto di cui non si hanno più notizie da sabato 21 giugno. A darne comunicazione è stato il sindaco Davide Santonastaso, che ha lanciato un appello pubblico tramite i social e fornito aggiornamenti sull’attività di ricerca.

«Le forze dell’ordine si sono immediatamente attivate – ha scritto il primo cittadino – ma al momento Cristian non è stato ancora rintracciato. Stiamo controllando le immagini del sistema di videosorveglianza e alle 15 si terrà una riunione operativa in Comune con carabinieri, polizia locale e protezione civile per coordinare ulteriori azioni».

Secondo le prime informazioni, Cristian si sarebbe recato alla stazione di Passo Corese per prendere un treno diretto a Orte.

Il sindaco, in stretto contatto con la famiglia, ha invitato anche i cittadini dei comuni limitrofi – in particolare tra Fara in Sabina e Stimigliano – a segnalare immediatamente alle autorità qualsiasi avvistamento. Sono state diffuse anche due foto del giovane: una in primo piano e una tratta dalle telecamere, dove indossa maglietta e pantaloncini neri, senza cappello né occhiali. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare le forze dell’ordine.

