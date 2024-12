CIVITA CASTELLANA - Dopo l’opera di messa in sicurezza dei mesi scorsi, riapre la circolazione a doppio senso di marcia in via Belvedere Falerii Veteres. Sono terminati oggi, infatti, i lavori di sistemazione e recupero del tratto stradale.

«Oggi mettiamo la parola fine ad una situazione critica che arrecava enorme disagio alla cittadinanza – commenta il sindaco Luca Giampieri -. Il traffico veicolare senza la sosta semaforica consentirà di tornare nuovamente alla normale viabilità nella strada interessata e nelle altre, adiacenti, del centro storico». L’opera è stata finanziata con fondi della Protezione Civile, e quindi non a carico dei cittadini civitonici, per un importo complessivo pari a 460mila euro.

«Abbiamo provveduto alla realizzazione di una paratia di pali a sostegno della viabilità – spiega nel dettaglio il primo cittadino –. Successivamente è stata effettuata la stabilizzazione della scarpata a mezza costa, tale da costruire un rinforzo al versante finalizzato ad impedire eventuali ulteriori fenomeni di frana o scorrimento della strada a causa del cedimento del lato a valle». Prima di Natale, a tempo record, il Belvedere era stato riaperto al traffico veicolare a senso unico alternato, mentre ora si torna al regolare doppio senso di marcia. «In meno di tre mesi abbiamo risolto un problema che Civita Castellana si portava dietro da anni – puntualizza Giampieri – e per questo voglio ringraziare pubblicamente la ditta incaricata che ha eseguito i lavori procedendo spedita, e l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Parroccini per l’impegno e l’attenzione che ha investito nel superare una criticità che si protraeva da tanti anni».

«Ora i cittadini potranno tornare a ripercorre a doppio senso e in piena sicurezza via Belvedere Falerii Veteres – conclude il sindaco. Non solo abbiamo mantenuto un altro impegno assunto coi civitonici in tempi record, ma abbiamo praticamente ridotto a zero le percentuali di possibili futuri cedimenti nell’area di intervento. Il sistema di scarico delle acque di valle, infatti, è stato efficientato al fine di garantire il corretto smaltimento di quelle di piattaforma, con la posa in opera anche di due caditoie con una griglia collegata ad un nuovo collettore».

