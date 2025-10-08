CASTEL SANT’ELIA - Riaperta al traffico la Strada provinciale 77 Castel Sant’Elia, nel tratto compreso tra il chilometro 8+300 e l’8+900.

Per tutelare la sicurezza degli automobilisti e dei residenti, la Provincia ha stabilito un limite di velocità di 30 km/h, fino a nuove disposizioni, in entrambi i sensi di marcia lungo il tratto compreso tra il km 7+300 e il km 8+750. La decisione è stata presa dopo i sopralluoghi tecnici che hanno evidenziato curve strette, carreggiata ridotta e alcuni punti del manto stradale danneggiati.

«Con questa ordinanza – spiega il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli – restituiamo piena viabilità a una strada importante per i collegamenti con Castel Sant’Elia e Civita Castellana, mantenendo però la massima attenzione alla sicurezza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA