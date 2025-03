CIVITAVECCHIA – Il Comune ha avviato il procedimento di revoca delle concessioni per i chioschi di piazza Verdi e viale Garibaldi, assegnati alla Elemar 2021 Srls. Secondo gli atti comunali, la decisione deriva dalla violazione di alcuni articoli della concessione, tra cui il mancato versamento dei diritti richiesti per le autorizzazioni. «Bisogna capire bene cosa viene contestato, in realtà» ha detto l’imprenditore Mario Benedetti che proprio non ci sta, parlando di «provvedimenti infondati. Non ho il chiosco, non ho le autorizzazioni, ma devo pagare prima su cosa? Mi sembra più una persecuzione. Dopo i sopralluoghi con la Soprintendenza, non vedo la volontà politica di sistemare la vicenda. Al mercato si aiutano commercianti che per anni non hanno corrisposto i canoni, qui si procede subito alla revoca. Così si penalizza non solo me, ma anche i 20 ragazzi che aspettano di poter lavorare». L’imprenditore ha già dato mandato ai suoi legali per impugnare il provvedimento. Sullo sfondo resta la complessa gestione delle concessioni pubbliche e dei vincoli imposti dalla Soprintendenza, che nei mesi scorsi ha sollevato criticità sugli spazi destinati ai chioschi con concessione decennale.

