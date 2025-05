GRAFFIGNANO - La Provincia di Viterbo continua il proprio impegno per migliorare la sicurezza e la qualità della rete viaria del territorio.

In questi giorni sono stati avviati e in parte già conclusi importanti interventi di riqualificazione su due arterie strategiche: la Strada Provinciale 23 Valle del Vezza e la Strada Provinciale 133 Sipiccianese, per un’estensione complessiva di circa 7 chilometri.

Sulla SP 23 Valle del Vezza i lavori sono stati già completati. Gli interventi hanno riguardato sia il rifacimento del manto stradale che la segnaletica: è stata completamente rinnovata la segnaletica orizzontale e sono stati sostituiti i segnali verticali ormai deteriorati. Un’operazione che ha migliorato sensibilmente le condizioni di sicurezza e percorribilità della strada.

Sulla SP 133 Sipiccianese i lavori sono tuttora in corso e interessano anche il tratto urbano dell’abitato di Sipicciano. Anche in questo caso si sta procedendo al rifacimento del fondo stradale, al rinnovo della segnaletica orizzontale e alla sostituzione della segnaletica verticale, con particolare attenzione alla sicurezza nei tratti più trafficati. «Questi interventi rappresentano un passo concreto verso una rete stradale provinciale più sicura ed efficiente – ha dichiarato il presidente della Provincia –. Continueremo a investire nella manutenzione e nel miglioramento delle nostre infrastrutture, con particolare attenzione alle esigenze delle comunità locali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA