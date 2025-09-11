CERVETERI – Dopo anni di attese, arriva una svolta importante per i residenti di Pian della Carlotta. L’intervento di Acea Ato 2, frutto di un lungo iter amministrativo e di una serie di incontri con l’amministrazione comunale, ha portato alla realizzazione di una rete di adduzione idrica, completamente bonificata e moderna. «Dopo tanti anni – ha annunciato la sindaca, Elena Gubetti – finalmente via Pian della Carlotta dispone di una condotta idrica completamente nuova. La prossima settimana, inoltre, Acea Ato 2 provvederà anche al rifacimento ex novo di un chilometro di manto stradale, nel pieno rispetto del regolamento sugli scavi del nostro Comune. Un ringraziamento speciale va all’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Luchetti per il costante impegno e per l’importante lavoro svolto insieme a tutto il personale dell’ufficio Opere Pubbliche e Appalti». Lo stesso Luchetti ha ricordato come i residenti abbiano sofferto gravi disagi di approvvigionamento idrico a causa di una condotta ormai obsoleta: «Come giunta – ha spiegato – ci siamo impegnati affinché Acea realizzasse una nuova rete. Gli scavi sul manto stradale erano inevitabili, ma oggi, grazie al lavoro di controllo svolto dal nostro ufficio, in particolare dal geometra Federico Feriozzi, la strada sarà completamente riasfaltata e senza alcun costo per il comune di Cerveteri». Negli ultimi mesi il municipio ha ottenuto che diversi tratti di viabilità fossero rinnovati integralmente dalle società di servizio, un risultato che testimonia l’efficienza della macchina amministrativa e il buon lavoro del personale tecnico dell’Ente. Un intervento atteso da tempo che restituisce qualità, sicurezza e decoro a una delle strade più importanti della zona.

